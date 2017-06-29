Водитель, устроивший смертельное ДТП со скорой, отправлен под домашний арест

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Нагайбакском районе (Челябиснкая область) водитель Mercedes, устроивший смертельное ДТП с участием машины скорой помощи, отправлен под домашний арест – шофер скорой скончался в больнице, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

Напомним, авария произошла 25 июня на 155-м километре автодороги Южноуральск – Магнитогорск. Водитель Mercedes, совершил столкновение с двигавшейся попутно каретой скорой помощи. Автомобили выехали за пределы проезжей части, где иномарка загорелась, а скорая оказалась буквально разорвана на части.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, водитель был госпитализирован с тяжелой травмой живота и черепно-мозговой травмой. В тот же день в Фершампенуаз выехал хирург ЧОКБ, который провел мужчине экстренную операцию. Однако врачи оказались бессильны. Добавим, фельдшер скорой получила черепно-мозговую травму, перелом ключицы и ребра, остается в состоянии средней степени тяжести.

Виновник же ДТП, 47-летний житель Нагайбакского района, отделался переломом голени. Причем травма даже не помешала ему скрыться с места автокатастрофы. Мужчина был разыскан через несколько часов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По ходатайству следователя Нагайбакским районным судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.