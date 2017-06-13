Водитель, сбивший дорожника на Доватора, убегал от ГИБДД

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Молодой человек, врезавшийся в дорожно-строительную технику на улице Доватора в Челябинске ночью 11 мая, скрывался от полиции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области раскрыла новые подробности аварии в Советском районе в минувшее воскресенье.

«Местный житель 1995 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице Барбюса (Ленинский район) похитил ВАЗ-21102. В ходе проводимых мероприятий инспекторами ДПС автомобиль был обнаружен. На законное требование сотрудников ГИБДД остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться», – рассказали в полицейском главке.

Там уточнили, что во время преследования угонщик совершил наезд на стоявший грузовой автомобиль, а также экскаватор, насмерть сбив при этом мужчину 1963 года рождения.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 (кража), мужчине предъявлено обвинение. «По ходатайству следователя судом Ленинского района в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – уточнили в ГУМВД.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).

Ранее также сообщалось, что угонщик никогда не получал водительских прав.