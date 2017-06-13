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Агентство новостей Доступ 1 13 июня 2017 года, 17:14

Влияние стресса и промышленная революция. Крупные ученые прибыли в ЮУрГУ с серией лекций


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Южно-Уральском госуниверситете с 12 по 14 июня 2017 года проходит третье заседание Международного научного совета вуза, в рамках которого ведущие ученые мира читают лекции по актуальной научной проблематике, проводят семинары и дискуссии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Международный научный совет создан в университете в 2016 году и включает 11 ученых и бизнесменов мирового уровня. Возглавляет его президент компании Emerson Эдвард Монсер.

«Международный научный совет – это экспертный орган в управлении вузом, задачей которого является консультация университета по ключевым направлениям работы, таким как совершенствование образования, научной деятельности, интернационализация и интеграция вуза в международное научно-образовательное пространство. Для этого мы привлекли ведущих ученых по ключевым направлениям работы вуза: это суперкомпьютинг, материаловедение, медикобиология, инжиниринг», – рассказал проректор по стратегическому развитию ЮУрГУ Андрей Келлер.

По словам ректора ЮУрГУ Александра Шестакова, ведущие мировые ученые дают экспертную оценку всех крупных проектов вуза. Совет помогает в установлении международных контактов с научными центрами и университетами мира, а также в рекрутинге – приглашении зарубежных ученых, профессоров в Челябинск.

Отметим, что первый совет был посвящен знакомству ученых с вузом, людьми, лаборатороной и материально-технической базой. После этого были выработаны рекомендации по привлечению талантливых студентов, вовлечению ученых в научную деятельность, созданию научных лабораторий, интернационализации разработок и студенческого состава. Также были даны рекомендации по реструктуризации университета – сегодня есть максимально четкая структура вуза.

На третьем заседании лекции читают Эдвард Монсер, Панайотис Коутентис, Рон де Кло, Джейван Ким, Ашоккумар Мутапандиан.

Первым с лекцией выступил президент корпорации Emerson Эдвард Монсер. Он рассказал о нестабильности отраслевых рынков, технологии промышленного интернета вещей и четвертой промышленной революции, а также контроле эффективности инвестиций в существующую инфраструктуру.

Профессор Королевской нидерландской академии искусств и наук Рон де Кло рассказал в рамках своей лекции о стрессе и его влиянии на головной мозг. «Стресс нужен нам, чтобы выживать и приспосабливаться к новым условиям. Стресс испытывают бактерии, растения, животные. Как вы помните, Чарльз Дарвин говорил, что выживает сильнейший – тот, кто лучшим образом приспосабливается к стрессу. Стресс становится опасным для здоровья, когда мы испытываем неуверенность в том, что случится. Мы не знаем, что случится в будущем, не можем это проконтролировать, чувствуем опасность. Этот стресс опасен», – отметил Рон де Кло.

Также ученый рассказал о недавнем открытии в данной области. «Есть гормон, который выделается надпочечниками, поступает в мозг и попадает в гиппокамп – часть мозга, отвечающую за эмоции. Если поступает новая информация, то данная часть мозга включается и начинает собирать всю информацию, которую вы знали раньше об этом. Мы обнаружили, что при стрессе у нас запускается привычная реакция, а в нормальной ситуации – мы думаем и анализируем. Если ваш мозг запомнил, что был неуверен в определенной ситуации, то в аналогичной ситуации вы снова вспомните о своей неуверенности и почувствуете ее», – рассказал ученый.

Не менее интересная тематика у лекции профессора школы вычислительных наук KIAS (Корейская народная республика) Джейвана Кима. Он рассказал о квантовой информатике, которая имеет множество направлений применения. «Так, квантовый компьютер – для него существует большое количество платформ – квантовая оптика, суперпроводники и другие научные системы. IBM недавно запустила такой суперкомпьютер, к которому может подключиться любой пользователь. Подобные разработки ведутся компаниями Google и Microsoft, и вопрос состоит лишь в расширении функционала. Другая область – это криптография, которая занимается шифрованием и передачей засекреченных данных. Квантовая телепортация – мы уже можем передавать на огромные расстояния информацию, но не людей», – рассказал профессор Ким.

Ученый уже не первый год сотрудничает с университетом и готов продолжать совместную работу. «Я продолжаю взаимодействовать с ЮУрГУ, потому что вижу здесь много возможностей и возлагаю большие надежды на людей, которые занимаются здесь наукой. ЮУрГУ находится между Европой и Азией, также здесь трудятся очень активные люди, а вуз развивается динамично», – сказал, в частности, Ким.

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Теги: юургу, наука, новости челябинска, вузы челябинска
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