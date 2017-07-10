Владимир Путин посетил стенд РМК на выставке «Иннопром-2017»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Стенд Русской медной компании был включен в программу обхода международной промышленной выставки «Иннопром-2017» президентом России – главе государства продемонстрировали основные направления деятельности РМК в горнодобывающей и металлургической отраслях, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Президент России Владимир Путин дал официальный старт международной промышленной выставке «Иннопром-2017». Глава государства, прибывший в Екатеринбург, совершил обход экспозиции. С ключевыми экспонентами Владимира Путина ознакомил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. Также главу государства сопровождали его уральский полпред Игорь Холманских, вице-премьер Аркадий Дворкович и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Маршрут обхода выставки включал и стенд одного из ключевых участников «Иннопрома» – Русской медной компании. Председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин ознакомил Владимира Путина с основными направлениями деятельности Русской медной компании в горнодобывающей и металлургической отраслях, представленными на стенде с помощью новейших технологий виртуальной реальности.

Фото пресс-службы РМК