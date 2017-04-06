Видео про «типичную челябинскую маршрутку» стало хитом рунета

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В рунете набирает популярность ролик про типичную маршрутку Челябинска – сатирическое видео, снятое местным жителем Виталием Ореховым в арендованной маршрутке №84, посмотрели уже полмиллиона человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ролике показано все то, с чем сталкиваются горожане каждый день: «громкая» женщина с телефоном, брутальный водитель с тюремным шансоном, случайный кондуктор, «неваляшка» с рюкзаком и крутые парни, которые беспрерывно слушают про тающий лед.

В комментариях под видео челябинцы вспоминают тип пассажиров, о которых забыл указать автор ролика: спящий в наушниках парень, вечно недовольная женщина, требующая закрыть окно, мама с неугомонным ребенком, девушка с очень длинными неприбранными волосами и т.п.

Также пользователи жалуются на состояние транспорта города в целом: маршрутки грязные, через окна ничего не видно, сиденья старые, рваные, – «после таких поездок настроение портится с самого утра».

Напомним, что в конце марта проезд в маршрутках Челябинска подорожал до 23 рублей. В антимонопольном ведомстве подорожание признали законным, сговора в действиях владельцев транспортных компаний не выявлено.