ВНИМАНИЕ. В трех городах Южного Урала объявлен режим «черного» неба

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске, Сатке и Коркино в ближайшие сутки ожидаются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные местного Гидрометцентра.

Режим «черного» неба объявлен с 19.00 22 сентября до 19.00 23-го. Слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия спровоцируют накапливание вредных примесей в атмосферном воздухе.

В МЧС южноуральцам рекомендуют не проводить работ, связанных с задымлением или выбросом пыли, отказаться от автомобиля и пересесть на общественный транспорт.

Инверсия температуры препятствует вертикальному перемещению воздуха и способствует образованию дымки, смога и тумана.