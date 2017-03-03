СКАНДАЛ. «В ручках замерзают чернила»: 300 школьников из Нижнего Уфалея замерзают 3-й год подряд

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В одной из школ Нижнего Уфалея (Верхнеуфалейский городской округ, Челябинская область) третий год подряд температура не поднимается выше 10 градусов – активисты «Гражданского патруля» обратились в надзорные органы, чтобы те провели проверку и привлекли виновных к ответственности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу общественной организации

По словам родителей учеников, низкая температура в школе № 3 держится еще с 2014 года. «Наши дети учатся в условиях, когда в авторучках замерзают чернила. Школьники не учились, когда на улице был 30-градусный мороз, потому что в стенах школы воздух не прогревался выше пяти градусов», – жалуется местная жительница Юлия Балагурова.

Родители долго ждали, когда власти решат проблему самостоятельно, но напрасно. Им пришлось обратиться за помощью в общественную организацию защиты прав потребителей «Гражданский патруль». Активисты уже направили заявление в прокуратуру с просьбой провести проверку по факту срыва отопительного сезона в поселке Нижний Уфалей.

Второе обращение общественники направили в Рособрнадзор, специалистов которого просят лично убедиться в недопустимо низкой температуре в учебном заведении.