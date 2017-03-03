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Агентство новостей Доступ 1 3 марта 2017 года, 16:41

В музее Аркаима появится стационарное отопление


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В музее «Человека и природы» историко-археологического заповедника «Аркаим» (Челябинская область) начались работы по монтажу стационарного отопления – работы продлятся около месяца, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкульта.

Инновационная инфракрасная система отопления, которая будет в нем установлена, уже успешно опробована в гостинице «Музейная». Посетители подтверждают, что даже в самые сильные морозы в ней тепло и уютно. После установки системы осматривать экспозицию в зимнее время будет столь же комфортно.

Отметим, что на эти цели заповедник получил 1,1 млн рублей в рамках областной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», рассчитанной до 2020 года.

Работы по монтажу отопления завершатся к 3 апреля, до этого момента основная экспозиция музея временно будет недоступна для просмотра.

Музей заповедника «Аркаим» получил президентский грант

А пока посетили заповедника могут заглянуть в музей древних производств, представляющий из себя реконструкцию аркаимского жилища, со всеми его печами и колодцем. «Также открыты для посещения жилища каменного века – уникальный музей, благодаря которому можно представить, как жили люди на заре цивилизации. А если позволит погода, можно попасть и на само поселение Аркаим. Заповедник ждет гостей в любое время года», – прокомментировала директор музея Мария Макурова.

Следующий на очереди Южно-Уральский институт искусств. По словам министра культуры области Алексея Бетехтина, там тоже требуется серьезная модернизация систем отопления. На эти цели уже выделено 2,4 млн рублей.

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Теги: челябинская область, музей, отопление, аркаим, минкульт
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