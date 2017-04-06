В метро России появятся группы быстрого реагирования на теракты

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит жесткие требования к обеспечению безопасности в российских подземках, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В частности, во всех метрополитенах страны появятся зоны досмотра пассажиров и их багажа. Будут созданы службы безопасности, которые с помощью интеллектуальных видеосистем смогут в толпе распознавать преступников и людей, находящихся в розыске, пишет «Российская газета».

Сейчас главное, как говорится в документе, провести оценку уязвимости метрополитенов (их в России семь) и увидеть, что еще нужно сделать для защиты. В зависимости от количества пассажиров транспортным объектам будут присваивать категории уязвимости, чем выше она – тем более высокие требования по транспортной безопасности.

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Между тем, эксперты обращают внимание и на то, что надо усиливать ответственность за исполнением тех требований безопасности, которые уже существуют. И усовершенствовать металлоискатели, которые способны опознать оружие и даже бомбу, если она в металлической оболочке или содержит металлические поражающие элементы. Но если взрывное устройство безоболочное, скажем, жидкое, металлодетектор на него не отреагирует.

Напомним, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический проспект». Самодельная бомба мощностью до 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте унесла жизни 14 человек. Пострадавшими, по последним данным, являются 49.

В Следственном комитете сообщили, что взрыв в петербургском метро совершил смертник Акбаржон Джалилов. Вторую бомбу на станции метро «Площадь Восстания» мощностью в 1 кг в тротиловом эквиваленте, замаскированную под огнетушитель, спецслужбы смогли найти и обезвредить.