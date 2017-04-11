ВНИМАНИЕ. В лесах 3 южноуральских муниципалитетов прогнозируется 3-й класс пожарной опасности

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В лесах Аргаяшского, Карталинского и Сосновского районов (Челябинская область) с 12 апреля прогнозируется третий класс пожарной опасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на оперативные данные регионального Управления МЧС.

Как следует из документа, еще в 16 муниципальных образованиях, включая Челябинск, Чебаркуль, Троицк и Озерск, ожидается второй класс пожарной опасности.

Напомним, 10 апреля губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал постановление о начале на территории региона пожароопасного сезона. В этом году он начат на пять дней раньше, чем в прошлом, в связи с активным ростом температуры воздуха в ближайшие дни – с 14 апреля ее среднесуточный показатель будет на четыре градуса выше климатической нормы, плюс 15-17.

По информации МЧС, в настоящий момент лесных пожаров в регионе не зафиксировано, но есть около 20 фактов горения сухой травы.