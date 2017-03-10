Кинопират в Сатке пытался похитить «Конга» и «Логана»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В кинотеатре в Сатке (Челябинская область) поймали кинопирата – выяснилось, что он «воровал» фильмы не впервые, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«На пульт вневедомственной охраны войск национальной гвардии Сатки 9 марта поступил сигнал "Тревога" из кинотеатра "Факел". К прибывшим на место правоохранителям обратилась администратор, которая рассказала, что некоторое время назад ей позвонили из Российской антипиратской организации и сообщили, что в настоящее время в кинотеатре присутствует гражданин, который ведет незаконную видеозапись фильма», – говорится в сообщении Росгвардии.

По информации сотрудников РАО, видеозапись молодой человек планировал выложить в социальные сети, о чем заранее сообщил подписчикам своего сообщества. В кинотеатре уточнили, что мужчина пытался сделать копию фильма «Конг: Остров черепа». Кроме того, оказалось, что местный житель 1995 года рождения «пиратил» не впервые: в его камере обнаружена запись фильма «Логан», сделанная в день премьеры, 2 марта.

Кинопират был доставлен в ОМВД по Саткинскому району для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.