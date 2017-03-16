В двух городах Челябинской области опять нечем дышать из-за НМУ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области опять нечем дышать – неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия объявлены в двух городах – Карабаше и Троицке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области.

Так, по данным Челябинского Гидрометцентра, в Карабаше сохраняются НМУ 2 степени опасности – с 19.00 16 марта до 19.00 17-го. В Троицке в этот период времени будут держаться НМУ 1 степени.

Южноуральцам советуют не выходить без серьезной причины из дома, употреблять как можно больше воды, кисло-молочной продукции, при этом исключить алкогольные напитки. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы нужно срочно обращаться к врачу.

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