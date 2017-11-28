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Агентство новостей Доступ 1 28 ноября 2017 года, 15:37

В духе Агаты Кристи: в челябинском Камерном театре будут искать убийцу


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В субботу, 2 декабря, в Камерном театре Челябинска сыграют детектив: в основе премьерной работы – пьеса французского драматурга Робера Тома «8 любящих женщин», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-секретаря министра культуры Челябинской области Викторию Олиферчук.

Истрия происходит в загородном доме, где под Рождество где собирается все семейство. Но праздника не получилось: хозяин дома убит. Его родные и домочадцы – восемь женщин – ведут расследование, в процессе которого каждая становится подозреваемой. Пострадавший был далеко не ангелом и успел заморочить голову как юным леди, так и почтенным дамам. К тому же, в ходе расследования будет установлено много неожиданных, экстравагантных и даже пикантных фактов из жизни обитательниц дома и предмета их общего обожания.

Автор пьесы, Робер Тома, прославился как создатель сценических детективов. По его произведениям поставлено множество спектаклей и фильмов, в том числе два советских фильма — «Ищите женщину» и «Ловушка для одинокого мужчины».

Пьеса «8 любящих женщин» была востребована многими российскими театрами. В свое время она была представлена на сцене челябинского театра драмы, златоустовского «Омнибуса», озерского театра «Наш дом».

В Камерном театре спектакль поставил режиссер из Санкт-Петербурга Владимир Михельсон, знакомый челябинцам по участию в фестивалях «Камерата» и «Театральные опыты».

«Я давно думала о том, чтобы сделать спектакль для женского состава. К тому же,  Владимир предложил свой вариант перевода пьесы. В результате действие стало более динамичным, а язык – более современным», – комментирует главный режиссер Камерного театра Виктория Мещанинова.

Когда: суббота, 2 декабря, 18.00
Где: Камерный театр (улица Цвиллинга, 15). 

Теги: камерный театр, премьера, афиша, новости челябинска
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