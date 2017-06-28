В челябинском озере Смолино искупали слонов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Толпа челябинцев с детьми собралась посмотреть на купание слонов в озере Смолино на «Путинском пляже» – животные помочили ноги и позволили себя фотографировать, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Во вторник, 27 июня, вечером на пляже возле ДК ЧТПЗ в Ленинском районе выгуливали индийских слонов. Гиганты искупались в озере Смолино и порадовали горожан, позволив сделать на своем фоне селфи. Тем не менее, многие остались недовольны запахом и состоянием воды после слоновьего шоу. Челябинцы устроили дискуссию в соцсетях, поспорив по поводу гигиеничности мероприятия.

«Можно подумать там собаки не плавают и трупы не всплывают периодически....Зато детям какое удовольствие! Мы с мужем смотрели, не отрывая глаз, не говоря уж о наших детях!» – написала одна из зрительниц в защиту организаторов.

Напомним, животные являются артистами большого Варшавского цирка, который приехал в Челябинск с гастролями. Ранее они эпатировали горожан, прогулявшись по паркам имени Гагарина и Тищенко.

Фото Дениса Кузнецова

