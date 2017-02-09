В Златоусте злостные неплательщики коммуналки станут «звездами ТВ»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Златоусте (Челябинская область) уже отчаялись бороться со злостными неплательщиками коммунальных услуг – на прошедшем совещании в мэрии глава города Вячеслав Жилин предложил судебным приставам подключать к рейдам представителей СМИ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на мэрию.

Начальник отдела судебных приставов Юрий Ртищев пожаловался, что людей не мотивируют ни угрозы, ни многочисленные акции. На исполнении – сотни дел, которые уже много месяцев игнорируются потребителями.

После доклада глава города предложил еще один инструмент стимулирования – СМИ. Самых заядлых неплательщиков будут снимать местные телеканалы, которые примут участие в рейдах судебных приставов. Глава города полагает, что должники не захотят такой популярности и вернут долги.

Напомним, в декабре в Златоусте впервые выселили из квартиры должника за коммунальные услуги.