В ЮУрГУ выступил профессор Оксфордского университета

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В ЮУрГУ приехал выдающийся ученый мирового уровня, профессор Оксфордского университета Мануса Патрик Генри – он прочел лекцию на тему «Технологии обработки сигналов для нового поколения интеллектуальных датчиков и измерительных систем», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«В своей лекции я говорил об изобретении, которое называется "кориолисовый расходомер" – это прибор для измерения массового расхода жидкостей и газов. Работаю над ним более 20 лет. В частности, в России его можно применять в нефтегазовой промышленности», – сказал Манус Генри, добавив, что он очень заинтересован в сотрудничестве с ЮУрГУ и компанией Emerson.

Тема лекции была особенно интересна студентам и преподавателям технических специальностей. По словам руководителя лаборатории экспериментальной механики Павла Тараненко, ЮУрГУ имеет все возможности для дальнейшего развития этого направления.

Ректор ЮУрГУ подчеркнул перспективность сотрудничества с профессором из Великобритании: «Манус Патрик Генри – ведущий специалист в мире в области обработки сигналов, измерительной техники и самодиагностики. Кроме того, он почти всю свою жизнь работает в Оксфордском университете, который занимает лидирующие позиции в международном рейтинге. Поэтому его личный опыт – блестящие научные результаты, и взаимосвязь с ведущим мировым университетом, безусловно, важны для ЮУрГУ», – сказал Александр Шестаков.

В ходе визита в ЮУрГУ Манус Генри посетил лабораторию экспериментальной механики НИИ опытного машиностроения и принял участие в научном семинаре «Разработка отечественного массового кориолисового расходомера для нефтегазовой промышленности с функцией измерения расхода многофазных потоков».

Добавим, что челябинский вуз планирует открыть восемь лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. Манус Генри возглавит лабораторию технической самодиагностики и самоконтроля приборов и систем.

Фото пресс-службы ЮУрГУ