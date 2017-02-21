ВАЖНО. В ЮУрГУ придумали, как решить проблему грязного воздуха в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Проблему загрязнения воздуха транспортом можно решить, уменьшив количество заторов и пробок, а также применив современные разработки и технологии – об этом во вторник, 21 февраля, заявили ученые ЮУрГУ в ходе заседания общественного совета по формированию экологической политики, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам профессора кафедры Автомобильного транспорта ЮУрГУ Владимира Городкина, предложение мэрии о сокращении количества большегрузов в городе – действенное, но недостаточное для решения комплексной проблемы.

«Нужно организовать грамотное и "здоровое" движение. Посмотрите, что происходит: маршрутки на остановках становятся в два-три ряда, выпускают пассажиров, рискуя их безопасностью. Пробки – норма, а ведь именно в эти минуты происходит максимальное загрязнение воздуха. Вы говорите про электротранспорт (планируется увеличить количество троллейбусов на 45%, а трамваев – на 30%. – Прим АН «Доступ»). А куда девать никелевые батареи? Никто не сказал, сколько водителей троллейбусов заканчивают онкологией», – заметил Городкин.

Сегодня в Челябинске зарегистрировано 477 тыс. единиц транспорта, из них 371 тыс. – легковые автомобили, а 25 тыс. – большегрузы весом более 3,5 тонны.

«В области будет создана рабочая группа по транспорту, ее возглавит Борис Дубровский. И я думаю, что в городе такая группа тоже должна быть. Хотелось бы, чтобы вы в нее вошли как эксперт», – сказал на это вице-губернатор Олег Козлов.

В свою очередь, профессор кафедры электронной системы автомобилей ЮУрГУ Александр Возмилов рассказал о перспективе использования однозонного мокрого электрофильтра для комплексной очистки воздуха. Специальный аппарат будет улавливать мелкую пыль, а также чистить воздух от газовых компонтентов, таких как аммиак и сероводород.

Вуз готов разработать такую технологию, если правительство Челябинской области поставит перед ним такую задачу.

Напомним, по словам Олега Климова, челябинцы почувствуют значительное улучшение экологической ситуации в городе не ранее 2027 года.