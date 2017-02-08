ВНИМАНИЕ. В Верхнем Уфалее уроки в школах отменены полностью, подвоза детей из поселков не будет

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Столбики термометров в Верхнем Уфалее (Челябинская область) утром в среду, 8 февраля, опустились до –31 градуса – уроки в школах отменены полностью, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официальное сообщение мэрии.

«По состоянию на шесть утра 8 февраля температура окружающего воздуха в городе Верхний Уфалей составляет 31 градус мороза. В связи с этим отменяются занятия в образовательных учреждениях для учащихся с 1 по 11 класс», – говорится в сообщении.

В администрации напомнили, что образовательные учреждения работают в любую погоду, даже если на занятия пришел один ученик из класса, при этом родители (законные представители) должны сами решить, отпускать школьника на занятия или нет.

Подвоз детей из отдаленных поселков при температуре окружающего воздуха –28 с ветром и от –30 без ветра не осуществляется, уточнили в администрации Верхнеуфалейского городского округа.

Добавим, такая же погода – 31 градус мороза, безветренно – наблюдается с утра 8 февраля в Каслинском районе.