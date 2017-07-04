В «Солнечной долине» стартовала летняя программа «Лыжи мечты. Ролики»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Курорт «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область) третий год успешно реализует программу помощи детям с особенностями здоровья «Лыжи мечты», а с нынешнего летнего сезона она становится круглогодичной.

Зимняя программа – это реабилитация посредством лыжного спорта «Лыжи мечты. Горы равных возможностей». Инструкторы со специальным уровнем подготовки проводят индивидуальные тренировки по обучению детей лыжному спорту. Кроме улучшения физического состояния, у участников наступают изменения на ментальном уровне. Дети социализируются, общаются и знакомятся со сверстниками, их настроение улучшается.

Чтобы попасть к инструкторам курорта, дети приезжают не только из Челябинска и области, но со всей страны. «Мы узнали о возможности пройти обучение с инструктором на сайте курорта. Решили попробовать, отправили заявку, и вот мы здесь. Благодаря катанию на лыжах настроение сына улучшилось, он с нетерпением ждал уроков. И он очень полюбил своего тренера Ивана Зимина, они сразу подружились», – отметила Любовь Симакова, мама мальчика, который занимался по программе.

С 2017 года возможность заниматься развитием особых детей есть и летом – стартовала программа «Лыжи мечты. Ролики». На занятия записались уже почти два десятка детей.

«"Лыжи мечты. Ролики" – это очень хорошая и полезная программа, раскрывающая внутренний ресурс и помогающая детям узнать о себе то, чего они и не знали. И не только детям, но и родителям», – отметила Елена Жернова, руководитель Центра помощи особенным детям «Звездный дождь».

Добавим, у каждого есть возможность принять участие в программе на благотворительной основе. Для этого «Солнечная долина» проводит благотворительную акцию «От доброго сердца». Суть ее проста – в ресторанах курорта продается печенье собственного приготовления, все собранные средства от которого идут на оплату реабилитационной программы. Печенье продается в ресторане «Живой рыбы» и ресторане Sunny Valley. Зимой-2017 таким образом получили помощь шестеро детей.

С этого лета к акции присоединился Клуб-отель «Золотой пляж»: гости ресторанов Клуба могут приобрести вкусное печенье из собственной пекарни и сделать мир и горы равными для всех.