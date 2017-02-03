ВНИМАНИЕ. В России вырастет штраф за непропуск пешехода на «зебре»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В России более чем в 1,5 раза увеличат штраф за непропуск пешехода на «зебре» – раньше этот проступок карался штрафом в 1,5 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Правительство одобрило проект поправок в КоАП РФ, который предусматривает увеличение штрафа за непропуск пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе с 1,5 до 2,5 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

По данным Госавтоинспекции, количество наездов на пешеходов в целом сокращается, однако именно на переходах их число держится на прежнем уровне. Только по данным за 11 месяцев прошлого года, на пешеходных переходах произошло более 16 тыс. аварий. В них погибло более 900 человек. При этом по вине пешеходов произошло менее 1,5 тыс. аварий, в которых погибло 124 человека.

В 2016 году в Челябинске произошло 1 720 ДТП с пострадавшими, из которых 692 – это наезды на пешеходов, в которых 19 человек погибли.