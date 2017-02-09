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Агентство новостей Доступ 1 9 февраля 2017 года, 11:52

В Нязепетровском районе карантин в школах продлен до 13 февраля


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В школах и учреждениях дополнительного образования Нязепетровского района (Челябинская область) карантин продлен до 13 февраля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на местную администрацию.

«На основании решения Оперативного штаба по координации проведения мероприятий по профилактике гриппа глава Нязепетровского муниципального района подписал распоряжение, в соответствии с которым карантин продлен до 13 февраля 2017 года», – сообщили в управе.

Напомним, ограничительные мероприятия в образовательных учреждениях муниципалитета были введены с 1 февраля.

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Теги: орви, грипп, карантин, отмена занятий, новости нязепетровска
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