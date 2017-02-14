Вт, 14.02.2017, 14:21 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 14 февраля 2017 года, 11:47

В Магнитогорске состоится митинг в честь воинов-интернационалистов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) состоится митинг в честь воинов-интернационалистов – мероприятие приурочено ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ММК.

В торжественном митинге у монумента «Тыл-Фронту» 15 февраля примут участие представители администрации Магнитогорска и районов города, МГСД, ОАО «ММК», ОМОНа, магнитогорского отделения общероссийской организации «Российский союз ветеранов Афганистана», городского совета ветеранов, городской общественной организации инвалидов войны в Афганистане «Побратим», студенты.

Участники митинга соберутся в 9.45 на проспекте Ленина, у начала аллеи, ведущей к монументу, пройдут колонной к месту проведения митинга, а по его окончании проедут на Левобережное кладбище, где в 11.00 возложат венок к памятнику Воинам-интернационалистам. В церквях и мечетях города в этот день пройдут поминальные службы.

Во Дворце культуры металлургов имени Орджоникидзе пройдет мероприятие для воинов-интернационалистов. Вечер организован первичной профсоюзной организацией Группы ОАО «ММК», которая соберет на него около 1 тыс. работников, причастных к этой дате. Перед приглашенными выступит группа «Ростов», которая исполнит военные и патриотические песни. Начало мероприятия в 18.00.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается с 2011 года (15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск была выведена из Афганистана – этот день и послужил основанием для памятной даты). В этот день вспоминают также всех соотечественников, принимавших участие более чем в 30 вооруженных конфликтах за пределами страны.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: ммк, новости магнитогорска, память
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 539
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 14:10
СКАНДАЛ. Жителей Бердяуша заставляют снести собственный дом и остаться жить на улице
сегодня, 13:23
Нашлась пенсионерка, пропавшая после изгнания из «Ашана» в Челябинске
сегодня, 13:03
Виновниками массового ДТП у ЮУрГУ могут признать водителей обеих иномарок
сегодня, 12:30
Омский хор покажет челябинцам «Зимние сибирские забавы»
сегодня, 10:53
Осуждена челябинка, согласившаяся стать подставным лицом
сегодня, 10:08
Прокуратура вернула психбольному из Челябинска незаконно проданную квартиру
сегодня, 09:52
НУЖНА ПОМОЩЬ. Пенсионерка с болезнью Альцгеймера пропала после изгнания из «Ашана» в Челябинске
сегодня, 08:55
Инопланетное вторжение в Челябинск снято в клипе местных музыкантов
сегодня, 08:45
В Челябинске заметно подорожали мука и свинина
вчера, 17:28
Музыка для влюбленных: 14 февраля на челябинском вокзале будет звучать аргентинское танго
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

  • Приходится носить маску
    5%
  • Бывает головокружение
    12%
  • Отмечаю насморк и слезоточивость
    21%
  • Бывает легкая одышка и кашель
    30%
  • Не сказывается
    18%
  • Ухудшается настроение
    14%

Всего проголосовало: 961

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость