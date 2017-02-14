В Магнитогорске состоится митинг в честь воинов-интернационалистов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) состоится митинг в честь воинов-интернационалистов – мероприятие приурочено ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ММК.

В торжественном митинге у монумента «Тыл-Фронту» 15 февраля примут участие представители администрации Магнитогорска и районов города, МГСД, ОАО «ММК», ОМОНа, магнитогорского отделения общероссийской организации «Российский союз ветеранов Афганистана», городского совета ветеранов, городской общественной организации инвалидов войны в Афганистане «Побратим», студенты.

Участники митинга соберутся в 9.45 на проспекте Ленина, у начала аллеи, ведущей к монументу, пройдут колонной к месту проведения митинга, а по его окончании проедут на Левобережное кладбище, где в 11.00 возложат венок к памятнику Воинам-интернационалистам. В церквях и мечетях города в этот день пройдут поминальные службы.

Во Дворце культуры металлургов имени Орджоникидзе пройдет мероприятие для воинов-интернационалистов. Вечер организован первичной профсоюзной организацией Группы ОАО «ММК», которая соберет на него около 1 тыс. работников, причастных к этой дате. Перед приглашенными выступит группа «Ростов», которая исполнит военные и патриотические песни. Начало мероприятия в 18.00.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается с 2011 года (15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск была выведена из Афганистана – этот день и послужил основанием для памятной даты). В этот день вспоминают также всех соотечественников, принимавших участие более чем в 30 вооруженных конфликтах за пределами страны.