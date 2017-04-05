Ср, 05.04.2017, 16:19 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 5 апреля 2017 года, 15:47

В Магнитогорске планируется построить новую школу на 800 мест


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) планируется построить новую школу на 800 мест, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Губернатор Борис Дубровский в рамках рабочего визита в Магнитогорск ознакомился с проектом строительства новой школы в Орджоникидзевском районе и посетил площадку, которую руководство города планирует выделить под ее возведение.

Ознакомившись с проектно-сметной документацией будущего учебного заведения, Дубровский дал поручение областным министерствам направить заявку на участие Магнитогорска в федеральной программе по строительству школ, а также рассмотреть вопрос сокращения срока реализации проекта, который сейчас составляет 24 месяца.

По плану новая школа будет трехэтажной, из пяти блоков, также предусмотрен спортивный комплекс с бассейном, медицинским кабинетом.

«Думаю, начать строительство школы сможем, поскольку есть положительная динамика наполнения бюджета в первом квартале 2017 года. В немалой степени доходная часть бюджета сформирована благодаря налогам, уплаченным ММК (ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». – Прим. АН "Доступ"). Горожане постоянно говорят об отсутствии мест в учебных заведениях для детей, проживающих в новых кварталах. Это объективное замечание. Считаю, что будет справедливым выделить деньги Магнитогорску на строительство новой школы», – прокомментировал Борис Дубровский.

Кроме того, глава города Сергей Бердников представил губернатору проекты реорганизации парка у Вечного огня в прибрежной зоне реки Урал и реконструкции центрального стадиона. Работы на последнем ведутся с осени 2015 года, завершить их планируется в текущем году. Общая стоимость проекта составляет 97 млн рублей.

Напомним, в марте правительство Челябинской области распределило субсидии муниципалитетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях в 2017 году: Челябинску выделят 450,9 млн, Сосновскому району – 120 млн рублей. Согласно региональной программе «Содействие созданию в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы» через восемь лет все школьники должны учиться в первую смену. Для этого необходимо построить около 45 новых учебных заведений.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: образование, челябинская область, новости магнитогорска
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 614
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 16:07
ВАЖНО. В России ужесточили наказание за дебоши в поездах и самолетах
сегодня, 14:46
Верховный суд РФ встал на сторону молодых семей в споре с правительством Челябинской области
сегодня, 14:36
«Трактор» продлил контракт с защитником Александром Шининым
сегодня, 14:27
Экс-сенатора допросили по делу Сандакова – Цыбко не стеснялся в выражениях
сегодня, 14:07
Губернатор поручил Регоператору уговорить жильцов перевести дома на спецсчета
сегодня, 13:20
Ветеран РФЯЦ – ВНИИТФ удостоен знака отличия «За заслуги перед атомной отраслью» 1 степени
сегодня, 12:13
В Челябинске и Магнитогорске выступит знаменитый «Паганини с альтом»
сегодня, 11:42
Ученые ЮУрГУ взялись за создание «искусственного мозга»
сегодня, 11:30
Юные певцы из Магнитогорска стали победителями «Металлинки-2017»
сегодня, 11:05
Челябинский театр покажет модель абсолютной свободы в финале «Золотой Маски»
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Как Вы приумножаете свои деньги?

Подписка на новости
Прислать новость