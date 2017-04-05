В Магнитогорске планируется построить новую школу на 800 мест

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) планируется построить новую школу на 800 мест, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Губернатор Борис Дубровский в рамках рабочего визита в Магнитогорск ознакомился с проектом строительства новой школы в Орджоникидзевском районе и посетил площадку, которую руководство города планирует выделить под ее возведение.

Ознакомившись с проектно-сметной документацией будущего учебного заведения, Дубровский дал поручение областным министерствам направить заявку на участие Магнитогорска в федеральной программе по строительству школ, а также рассмотреть вопрос сокращения срока реализации проекта, который сейчас составляет 24 месяца.

По плану новая школа будет трехэтажной, из пяти блоков, также предусмотрен спортивный комплекс с бассейном, медицинским кабинетом.

«Думаю, начать строительство школы сможем, поскольку есть положительная динамика наполнения бюджета в первом квартале 2017 года. В немалой степени доходная часть бюджета сформирована благодаря налогам, уплаченным ММК (ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». – Прим. АН "Доступ"). Горожане постоянно говорят об отсутствии мест в учебных заведениях для детей, проживающих в новых кварталах. Это объективное замечание. Считаю, что будет справедливым выделить деньги Магнитогорску на строительство новой школы», – прокомментировал Борис Дубровский.

Кроме того, глава города Сергей Бердников представил губернатору проекты реорганизации парка у Вечного огня в прибрежной зоне реки Урал и реконструкции центрального стадиона. Работы на последнем ведутся с осени 2015 года, завершить их планируется в текущем году. Общая стоимость проекта составляет 97 млн рублей.

Напомним, в марте правительство Челябинской области распределило субсидии муниципалитетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях в 2017 году: Челябинску выделят 450,9 млн, Сосновскому району – 120 млн рублей. Согласно региональной программе «Содействие созданию в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы» через восемь лет все школьники должны учиться в первую смену. Для этого необходимо построить около 45 новых учебных заведений.