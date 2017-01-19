В Магнитогорске мужчина подозревается в жестоком избиении 2 подростков

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства избиения подростков взрослым мужчиной, в результате которого дети получили серьезные травмы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

«По предварительной информации, инцидент произошел 18 января в сквере, расположенном на улице Ручьева (Орджоникидзевский район Магнитогорска): неустановленный мужчина нанес побои двум мальчикам в возрасте 12-14 лет. Медики у детей диагностировали травму уха и подозрение на сотрясение головного мозга», – пояснил официальный представитель управления Владимир Шишков.

По данному факту проводится доследственная проверка, ее ход и результаты взяты на контроль руководителем СУ Денисом Чернятьевым. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.