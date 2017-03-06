В Магнитогорске 78-летний лихач устроил уличную гонку и совершил 3 ДТП

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) 78-летний лихач устроил уличную гонку и совершил три ДТП – пожилой мужчина врезался в другие авто, нарушал правила и не хотел останавливаться, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Гонка» состоялась вечером 3 марта – водитель Daewoo Nexia стоял на Ленинградской, когда сзади в него врезалась Lada Kalina. Шофер иномарки вышел, чтобы выяснить, что случилось, однако лихач сбил его и попытался скрыться. Потерпевший бросился в погоню, однако нарушитель был бытсрее, проскакивая на красный свет.

При первой возможности Kalina скрылась во дворах, где стала двигаться по тротуарам и зацепила припаркованную иномарку. Водитель Daewoo Nexia даже пытался догнать нарушителя пешком, однако тот прижал его к забору, а разбитое стекло изрезало ем руки.

Лихач выехал на Проспект Ленина, где столкнулся с Hyundai Accent и прекратил гонку. На место происшествия прибыла полиция и выяснила, что гонщиком оказался 78-летний пенсионер. Мужчина оказался трезв.