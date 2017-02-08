В Кыштыме отменили уроки во 2 смену из-за холодов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Кыштыме (Челябинская область) холода отменили уроки во вторую смену для учащихся 1-5 классов в среду, 8 февраля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на оперативную информацию Единой дежурно-диспетчерской службы.

По данным на 11 часов утра 8 февраля средняя температура воздуха по городу составляла минус 26 градусов.

Добавим, в Челябинске сегодня не учатся школьники с 1 по 7 класс в обе смены.

Синоптики прогнозируют, что холодный фронт задержится на Урале до 11 февраля.