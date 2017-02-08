В Кыштыме отменены уроки для школьников младшего и среднего звена 1 смены

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Кыштыме отменены уроки для школьников младшего и среднего звена, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные Единой дежурно-диспетчерской службы города.

«В 06.30 в среду, 8 февраля, средняя температура воздуха по Кыштыму составляла минус 28 градусов. Занятия в школах первой смены отменяются с 1 по 8 классы включительно», – говорится в сообщении.

Напомним, в Коркинском районе и Троицке из-за морозов не идут в школу в первую смену учащиеся 1-5 классов, в областном центре отменены занятия для 1-7 классов в обе смены.