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Агентство новостей Доступ 1 2 февраля 2017 года, 11:22

В Кыштыме коллекторы напугали детей и изуродовали дом из-за 2 тыс. рублей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Кыштыме (Челябинская область) коллекторы напугали детей и изуродовали ворота дома местной жительницы, которая задолжала 2 тыс. рублей, – в обстоятельствах дела разбираются сотрудники правоохранительных органов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как пишет местный сайт «Кыштым24», в полицию обратилась 27-летняя жительница. Она рассказала, что взяла небольшой займ на 15 тыс. рублей еще в августе прошлого года и исправно вносила все ежемесячные платежи. В январе зарплату задержали, и у девушки образовалась просрочка.

Спустя несколько дней раздался телефонный звонок от менеджера кредитной компании. Сотрудник сообщил о долге в размере 2 тыс. рублей и предупредил, что должница уже стала клиентом коллекторской фирмы.

Днем 31 января неизвестные разбили окно дома, напугав двух несовершеннолетних детей и престарелую женщину. На воротах злоумышленники написали слово «долг». Теперь в обстоятельствах дела разбираются сотрудники правоохранительных органов. Проводится доследственная проверка.

Напомним, о бесчинстве коллекторов, с парализованной работой гимназий, школ, больниц, а в некоторых случаях, даже доведения «клиентов» до самоубийства, власти говорят уже много лет, обещая ужесточение наказание для последних и анонсируя полную ликвидацию мелких МФО («до получки», «10 тыс. до зарплаты»). Между тем, по словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» в Челябинской области Вячеслава Курилина, права этих людей предельно ограничены, просто большинство должников не знают, как правильно себя вести после первого звонка. Простая инструкция по общению с «черными приставами» – в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ».

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Теги: полиция, долг, коллекторы, новости кыштыма, мфо
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