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Агентство новостей Доступ 1 31 января 2017 года, 09:22

В Кыштыме из-за браконьеров массово гибнет рыба


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Кыштыме рыбоводы терпят миллионные убытки – в озере Большие Ирдяги наблюдается массовая гибель карпа, пеляди, карася, сиги и щуки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам гендиректора Кыштымского рыбозхозяйства Александра Новикова, виной всему браконьеры – добытчики мотыля.

«Они проделывают полыньи больших размеров, из-за чего мы не можем заехать на лед на спецтехнике, чтобы отловить лишнюю рыбу и мелкого частика. В результате их действий обитателям озер не хватает кислорода. В Больших Ирдягах погибло ценных пород рыб на десятки миллионов рублей», – цитирует гендиректора местная газета «Кыштымский рабочий».

Тревожная ситуация сложилась и на озере Касарги. Здесь рыболовы-любители вылавливают на удочку сига и рипуса, не достигших товарного веса. Как результат – рыба постепенно мельчает и хуже воспроизводится.

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Теги: браконьеры, рыбалка, рыба, новости кыштыма
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