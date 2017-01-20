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Агентство новостей Доступ 1 20 января 2017 года, 13:59

ВНИМАНИЕ. В Коркино выявили 4-кратное превышение содержания бензпирена в воздухе в период НМУ


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинское управление Роспотребнадзора инициировал расследование в отношении Челябинской угольной компании (ОАО, владелец – председатель комитета по экологии ЗСО Константин Струков) в связи с выбросами в период неблагоприятных метеоусловий, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, НМУ, спровоцировавшие появление густого смога, наблюдались на территории региона с 11 по 20 января. На задымление воздуха активно жаловались жители Челябинска, Копейска, Коркино.

«В связи с наступлением НМУ, продолжающихся по настоящее время, с 17 января был организован отбор проб воздуха в Челябинске, Копейске (в поселке Октябрьский и микрорайоне Премьера) и Коркино (в поселке Роза и на улице 50 лет Октября). По результатам лабораторных исследований 5,8% проб не отвечали требованиям гигиенических нормативов», – рассказали в ведомстве.

Так, значительное превышение нормативов выявлено на территории прилегающего к угольному карьеру поселка Роза: среднесуточная концентрация взвешенных веществ составила 2,3 ПДК, бенз(а)пирена – 4,3 ПДК.

«В этой связи и на основании многочисленных обращений жителей указанных населенных пунктов на задымление атмосферного воздуха выбросами Коркинского разреза специалисты Управления начали административное расследование в отношении ОАО по добыче угля "Челябинская угольная компания"», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Лабораторные исследования атмосферного воздуха в территориях продолжаются.

Бенз(а)пирен является наиболее типичным химическим канцерогеном окружающей среды, он опасен для человека даже при малой концентрации, поскольку обладает свойством биоаккумуляции. В организм бенз(а)пирен может поступать через кожу, органы дыхания, пищеварительный тракт и трансплацентарным путем. Провоцирует развитие злокачественных опухолей.

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Теги: нму, экология, коркинский разрез, роспотребнадзор, неблагоприятные метеоусловия, новости коркино
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