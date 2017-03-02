В Челябинской области школам-лидерам придется помогать отстающим

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области школам-лидерам придется помогать отстающим – дети из успешных образовательных учреждений будут участвовать в совместных проектах с ребятами из школ-аутсайдеров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как рассказала первый проектор Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования (ГБУ ДПО «ЧИПКРО») Марина Солодкова, единого порога для определения школы как аутсайдера не существует. Например, школа, которая считается отстающей в одном муниципалитете, будет вполне нормальной в другом, или по региональным показателям муниципальная школа на высоком уровне, а по местным – аутсайдер.

Согласно федеральной системе выбирается 25% абсолютных аутсайдеров. Это учреждения, где 60% и более выпускников не стали продолжать образование после 9 класса, либо менее 0,5% обучающихся участвуют в конкурсах и олимпиадах регионального и муниципального уровня. Также имеют значение результаты ЕГЭ, ОГЭ, Всероссийских проверочных работ. Из выявленных отстающих 10% будет оказана поддержка.

Добавим, что школы-лидеры будут помогать аутсайдерам – для этого планируется находить резидента образовательного технопарка и включать в его проектную работу отстающее заведение. Это подразумевает совместную работу детей из передовых и отстающих школ в различной проектной деятельности.