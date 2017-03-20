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Агентство новостей Доступ 1 20 марта 2017 года, 13:48

В Челябинской области передано в суд дело о хищении свыше 200 млн у лизинговых компаний


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело о хищении свыше 200 млн рублей у лизинговых компаний, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По версии следствия, житель Свердловской области Антон Гулынин, являясь директором производственно-коммерческой фирмы «Металлополимер», и Павел Житников, руководитель ООО «Высокие технологии» (зарегистрировано в Москве),  заключали договоры лизинга, не имея намерений поставлять и получать имущество.

«Сообщники создавали видимость выполнения принятых на себя обязательств по сделкам и добивались добровольной передачи денежных средств в полном объеме», – сообщила официальный представитель регионального надзорного ведомства Наталья Мамаева.

По ее словам, пяти лизинговым компаниям причинен ущерб на сумму свыше 200 млн рублей, шестой – на 2,5 млн.

Чтобы избежать уголовной ответственности, Гулынин сообщил полиции о том, что неизвестное лицо тайно похитило оборудование на указанную сумму.

Мужчина обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также в заведомо ложном доносе. Уголовное дело в отношении Житникова выделено в отдельное производство, он объявлен в международный розыск.

В ходе предварительного расследования суд наложил арест на денежные средства Гулынина – 14,7 тыс. долларов США, долю в уставном капитале ООО «ПКФ «Металлополимер», экструзионную линию по производству пластиковых труб.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Каслинский городской суд.

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Теги: мошенничество, розыск, лизинг, новости екатеринбурга, новости челябинска
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