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Агентство новостей Доступ 1 6 апреля 2017 года, 13:20

ВНИМАНИЕ. В Челябинской области отменили 4 междугородних маршрута


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С апреля 2017 года в Челябинской области отменили четыре автобусных междугородних маршрута – такое решение связано с оптимизацией межмуниципальной маршрутной сети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Миндортранса.

В частности, отменены маршрут № 536 «Южноуральск – Челябинск» (прибывает на автовокзал «Центральный»), № 615 «Увельский – Челябинск (автовокзал «Центральный»)», № 593 «Южноуральск – Магнитогорск» и № 603 «Южноуральск – Чесма».

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Теги: автобусы, новости южноуральска, новости увельского района
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