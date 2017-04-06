ВНИМАНИЕ. В Челябинской области отменили 4 междугородних маршрута

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С апреля 2017 года в Челябинской области отменили четыре автобусных междугородних маршрута – такое решение связано с оптимизацией межмуниципальной маршрутной сети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Миндортранса.

В частности, отменены маршрут № 536 «Южноуральск – Челябинск» (прибывает на автовокзал «Центральный»), № 615 «Увельский – Челябинск (автовокзал «Центральный»)», № 593 «Южноуральск – Магнитогорск» и № 603 «Южноуральск – Чесма».