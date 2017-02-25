В Челябинске задержаны мошенники, промышлявшие по всей России

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинские полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве, совершенном посредством интернета и мобильной связи, – жертвами злоумышленников стали жители нескольких регионов России, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Челябинску совместно с отделом "К" областного ГУ МВД задержали двух мужчин из Коркино (дядя и племянник), которые с сентября 2016 по февраль 2017 совершили мошеннические действия в отношении жителей Ростова, Курска, Краснодара», – сообщили в полиции.

Как следует из сообщения, мужчины снимали квартиру в Челябинске. В интернете они находили объявления о продаже домов и земельных участков, звонили продавцам, договаривались о сделке, обещали внести предоплату и просили удалить объявления.

«Якобы для внесения предоплаты аферисты убеждали продавцов сообщить данные их банковских карт, после чего техническим путем снимали имеющиеся на них денежные средства. Пока сотрудниками полиции установлены трое потерпевших, у которых подозреваемые похитили деньги на общую сумму свыше 50 тыс. рублей», – говорится в сообщении УМВД по Челябинску.

Задержанные в порядке статьи 91 УПК водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено дело по части 2 статьи 159 УК (мошенничество).