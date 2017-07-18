В Челябинске осужден полицейский, обманувший подследственного на 200 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Экс-полицейский ОП «Советский» Челябинска осужден за мошенничество на 200 тыс. рублей – правоохранитель украл деньги подследственного, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на консультанта Советского райсуда южноуральской столицы Татьяну Печенкину.

Судом установлено, что в августе 2015 года местным следственным отделом расследовалось дело о покушении на совершение насильственных действий сексуального характера и ограбление жительницы Челябинска. По подозрению был задержан местный житель – в операции принимал участие и оперуполномоченный полиции, который впоследствии решил стать посредником между потерпевшей и преступником.

«Полицейский уточнил у жертвы нападения, готова ли она простить напавшего на нее в обмен на денежную компенсацию. Получив согласие девушки, выяснил, что у задержанного есть 400 тыс. рублей, которые тот готов выплатить, чтобы загладить моральный вред и, возможно, заработать смягчающие обстоятельства. Мужчина передал деньги оперативнику, а тот отдал потерпевшей только половину, присвоив оставшуюся сумму», – рассказала Татьяна Печенкина.

Когда обман вскрылся – а потерпевший по данному делу узнал об обмане только от правоохранителей, – в отношении оперуполномоченного было возбуждено дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба потерпевшему, с использованием своего служебного положения); мужчина был уволен со службы в органах внутренних дел.

В суде экс-полицейский признал вину. В понедельник, 17 июля, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, он обязан возместить потерпевшему материальный ущерб в размере 200 тыс.

Приговор в силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке в Челябинский облсуд.