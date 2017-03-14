В Челябинске осужден гонщик, сбивший насмерть пешехода

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Челябинска осужден за смертельный наезд на пешехода – водитель иномарки мчался по городской магистрали со скоростью свыше 90 километров в час, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

ДТП произошло 25 мая 2016 года у дома 74 по улице Куйбышева (Курчатовский район).

По версии следствия, Дмитрий Шихов, находясь за управлением Nissan Sunny, двигался со скоростью 96 км/ч в зоне действия последовательно установленных дорожных знаков «Ограничение максимальной скорости» (40 и 30 км/ч). Приближаясь к нерегулируемому переходу, он не снизил скорость, не обратил внимания, что впереди идущая машина остановилась и пропускала пешеходов. Иномарка сбила женщину 1963 года рождения, от полученных травм она скончалась на месте.

«Шихов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК – "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Курчатовский райсуд приговорил его к двум годам колонии-поселения, а также лишил прав на три года», – сообщила официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования мужа и матери погибшей о возмещении морального вреда, взыскав по 400 тыс. рублей в пользу каждого.