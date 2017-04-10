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Агентство новостей Доступ 1 10 апреля 2017 года, 14:10

ВНИМАНИЕ. В Челябинске объявлено об ухудшении качества воздуха 10-11 апреля


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С четырех часов 10 апреля в Челябинске возможно ухудшение качества воздуха – соответствующее предупреждение распространила Единая дежурно-диспетчерская служба города, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«По данным синоптиков, до 19 часов 11 апреля в Челябинске ожидаются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности, способствующие накоплению в воздухе вредных веществ промышленных выбросов и автомобильных выхлопов», – говорится в сообщении.

Недостаточное рассеивание вредных примесей в атмосфере вызвано, в том числе, слабым ветром и ночной инверсией.

Инверсия температуры препятствует вертикальным перемещениям воздуха и способствует образованию дымки, тумана, смога, облаков, миражей.

Аналогичные метеоусловия будут наблюдаться в Карабаше, Сатке и Коркино.

Управление Росприроднадзора рекомендует промышленным предприятиям соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности – минимизировать проведение работ, вызывающих образование летучих неприятно пахнущих веществ.

МЧС рекомендует южноуральцам не выходить без серьезной причины из дома, употреблять как можно больше воды или кисло-молочной продукции, носить защитные маски. В случае одышки, кашля и бессонницы следует срочно обратиться к врачу.

Добавим, что предстоящей ночью в регионе пройдут дожди, на дорогах возможна гололедица, будет от минус двух до плюс трех, в горах – до минус шести. Завтра днем преимущественно без осадков, плюс 7-12, ветер переменных направлений от одного до шести метров в секунду.

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Теги: нму, прогноз погоды, смог, новости челябинска
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