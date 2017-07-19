НУЖНА ПОМОЩЬ. В Челябинске ищут водителя «Приоры», который сбил ребенка во дворе и скрылся

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинская Госавтоинспекция разыскивает водителя Lada Priora, который сбил ребенка во дворе на улице Горького и скрылся, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД

Дорожно-транспортное происшествие было оформлено по телефонограмме, поступившей из медицинского учреждения.

«Установлено, что 6 июля в полдень во дворе дома 67 по улице Горького (Тракторозаводский район) неустановленный водитель, управляя автомобилем Lada Priora, совершил наезд на мальчика 2005 года рождения, находившегося на прогулке без сопровождения взрослых. С сотрясением головного мозга ребенок был госпитализирован», – рассказали в инспекции.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование, ведутся поиски водителя, скрывшегося с места ДТП.

Очевидцев данного происшествия и лиц, располагающих информацией о водителе и автомобиле, скрывшемся с места ДТП, просят обратиться в ГИБДД УМВД России по Челябинску, в отделение розыска, или позвонить по телефону 728-61-15.