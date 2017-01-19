В Челябинске экспедиторы приняли посылки с «бомбами» от «тайного покупателя»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокуратура Челябинска совместно с региональным УФСБ проверила деятельность нескольких транспортно-экспедиционных предприятий – их сотрудники без проблем приняли посылки с муляжами самодельных взрывных устройств, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Проверке с имитацией сдачи груза подверглись структурные подразделения ООО «Деловые линии» и ООО Транспортная компания «КИТ».

«В указанных организациях при приеме грузов для отправки в субъекты РФ должным образом не была проверена предоставляемая клиентом информация о свойствах груза, а также его безопасность», – говорится в сообщении прокуратуры Челябинской области.

В декларации было указано, что содержимое посылки осмотрено, тогда как фактически отправляемый груз являлся самодельным взрывным устройством, которое представляло собой коробку с прикрепленным телефоном и детонатором. На ящике имелась соответствующая наклейка «муляж самодельного взрывного устройства, содержит имитатор запаха тротила».

Напомним, в соответствии требованиями закона «О транспортно-экспедиционной деятельности» сотрудник компании обязан проверить достоверность предоставляемой клиентом информации и отразить ее в договоре. Запись такой информации без проверки ее достоверности не допускается. При приеме груза экспедитор также обязан изучить информацию о свойствах груза, условиях его перевозки.

По результатам проверки в отношении руководителей транспортных компаний возбуждены дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых они привлечены к ответственности в виде штрафа в размере по 20 тыс. рублей каждый.

В адрес директоров также внесены представления об устранении нарушений требований законодательства о транспортно-экспедиционной деятельности и в сфере противодействия терроризму, а также им объявлены предостережения о недопустимости аналогичных повторных нарушений.