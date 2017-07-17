ВНИМАНИЕ. В Челябинске еще раз увеличили число домов, попадающих под 6 этап опрессовки

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Еще 17 адресов Тракторозаводского района добавлены в список домов, попадающих под отключение горячего водоснабжения на период с 18 июля по 1 августа (VI этап), – таким образом, горячая вода будет отключена в 929 жилых домах, 53 детских садах, 39 учебных заведениях и 39 лечебных учреждениях, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Как отмечают в управлении ЖКХ Челябинска, максимальный срок отключения – две недели. Однако не исключено, что как и в прошлом году, во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Напомним, во вторник, 18 июля, в Челябинске завершается очередной, пятый, этап опрессовки – горячая вода вернется более чем в 900 жилых домов Ленинского, Советского, Тракторозаводского, Центрального и Калининского районов; исключением станут два десятка зданий, где сейчас решается вопрос о покупке новых бойлеров.

Со списком адресов жилых домов и учреждений, отключаемых от ГВС с 18 июля, можно ознакомиться ЗДЕСЬ.