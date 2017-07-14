В Челябинске арестован наркодилер, которого искали 10 лет

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ленинский райсуд в пятницу, 14 июля, арестовал челябинца, который был в розыске 10 лет – мужчина, обвиняемый в распространении наркотиков, исчез из поля зрения правоохранителей в 2007 году, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В 2007 году обвиняемый продал 2 грамма героина одному лицу, пытался продать еще 12 граммов, когда был задержан. Мужчину 1971 года рождения допросили и отпустили под подписку о невыезде, однако он скрылся. Прошло 10 лет, и вот 13 июля 2017 года его задержали в Тракторозаводском районе в ходе проверки информации о том, что неизвестное лицо занимается регистрацией фиктивных фирм», – рассказал помощник прокурора Ленинского района Челябинска Николай Плетнев.

Обвиняемый утверждает, что и не думал скрываться, проживает по прежнему адресу, однако его показания опровергаются материалами дела. «Туда в течение длительного времени направлялись участковые, которых встречал отец разыскиваемого и пояснял, что сын здесь не проживает», – уточнили в прокуратуре.

Решением Ленинского райсуда мужчина арестован, ему грозит уголовная ответственность не только по статье 173 УК РФ (незаконное образование юрлица), но и по статье 228 УК РФ – о покушении на распространение наркотиков.

От дачи показаний по делу десятилетней давности мужчина отказался.