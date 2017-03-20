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Агентство новостей Доступ 1 20 марта 2017 года, 10:10

В Челябинске 20-21 марта объявлен особый экорежим


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, вызывающих скопление вредных примесей в воздухе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным местного ЦГМС, НМУ первой степени опасности будут наблюдаться в южноуральской столице с 12 часов понедельника, 20 марта, до 19 часов вторника, 21-го.

Промышленным предприятиям, расположенным в городской черте, предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности – минимизировать проведение работ, вызывающих дополнительное загрязнение атмосферы.

По информации Минэкологии Челябинской области, загрязнению атмосферы будут способствовать слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия.

Инверсия – повышение температуры воздуха с высотой вместо обычного понижения (эффект прижимания облака ядовитых веществ к поверхности земли).

МЧС рекомендует челябинцам не выходить без серьезной причины из дома, употреблять как можно больше воды или кисло-молочной продукции, носить защитные маски. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы следует срочно обратиться к врачу.

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Теги: нму, экология, неблагоприятные метеоусловия, смог, новости челябинска
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