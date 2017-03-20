В 5 южноуральских городах введен режим «черного неба»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

По данным Минэкологии, в пяти городах Челябинской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих загрязнению воздуха, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

С 19 часов понедельника, 20 марта, НМУ первой степени опасности в течение последующих суток будут наблюдаться в Карабаше, Троицке, Коркино; в Сатке – до часу дня вторника, 21 марта.

В этих городах из-за слабого ветра неблагоприятного направления и ночной инверсии промышленные выбросы, пыль и автомобильные выхлопы будут скапливаться в приземном слое атмосферы.

Напомним, аналогичные метеоусловия складываются в Челябинске – в городе предупреждение об ухудшении качества воздуха действует с 12 часов 20 марта.

Органам местного самоуправления рекомендуется использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров уровня загрязнения воздуха, промышленным предприятиям, расположенным в городской черте, предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности – минимизировать проведение работ, вызывающих дополнительное загрязнение атмосферы.

МЧС рекомендует южноуральцам не выходить без серьезной причины из дома, употреблять как можно больше воды или кисло-молочной продукции, носить защитные маски. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы следует срочно обратиться к врачу.

По информации Челябинского ЦГМС, одной из причин загрязнения воздуха в Челябинске являются особенности географического расположения, рельефа местности, которые создают особые условия для формирования застоев и инверсий.