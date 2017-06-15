ВНИМАНИЕ. В 4 южноуральских городах смог задержится еще почти на сутки

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В четырех городах Челябинской области продлено действие предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих скоплению в приземном слое атмосферы вредных примесей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным Челябинского ЦГМС, до 14.00 пятницы, 16 июня, в Карабаше, Челябинске, Троицке и Коркино ожидаются НМУ первой степени опасности – в воздухе из-за слабого ветра неблагоприятного направления и ночной инверсии недостаточно хорошо будут рассеиваться промышленные выбросы и автомобильные выхлопы, скапливаться пыль.

Органам местного самоуправления рекомендуется использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров уровня загрязнения воздуха.

Добавим, что 16 июня в Челябинской области прогнозируются умеренные, в горах – сильные дожди, в отдельных районах возможны грозы, днем – с градом, при грозах порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

МЧС советует южноуральцам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие строения, избегать деревьев и линий электропередачи.