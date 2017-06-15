В 4 городах сохраняется дымовой туман

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В четырех городах Челябинской области сегодня, 15 июня, действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих загрязнению воздуха, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации регионального Минэкологии, в Челябинске, Троицке и Коркино опасный для здоровья смог (НМУ первой степени) сохранится до двух часов дня. В Карабаше до этого же времени действует предупреждение о второй степени опасности – в воздухе будут скапливаться промышленные выбросы, автомобильные выхлопы, пыль, а с 14 до 19 часов ожидаются НМУ уже первой степени.

В ведомстве уточняют, что появлению дымового тумана способствуют слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия.

Инверсия температуры препятствует вертикальным перемещениям воздуха и способствует образованию дымки, тумана, смога, облаков, миражей.

Промышленным предприятиям, расположенным в указанных городах, рекомендовано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух. МЧС рекомендует челябинцам употреблять как можно больше воды или кисло-молочной продукции, носить защитные маски. В случае одышки, кашля и бессонницы – обращаться к врачу.

Органам местного самоуправления рекомендовано использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров уровня загрязнения воздуха.

Добавим, что для аллергиков ситуация может усугубиться в связи с цветением тополей. Помимо этого, тополиный пух быстро загорается, в том числе от окурков или брошенной зажженной спички. Возникший огонь способен за короткое время перекинуться на строения. Домовладельцам рекомендовано организовывать ежедневную уборку и полив дворов, властям – тротуаров, дорог и мест скопления пуха.