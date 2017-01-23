Два миллиона получит движение КВН в Челябинской области в 2017 году

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 2017 году на развитие движения КВН в Челябинской области выделят более 2 млн рублей – деньги пойдут на обучающие мероприятия и поддержку команд, представляющих регион в телевизионных лигах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Управления молодежной политики региона.

«КВН – это игра, которая в 2016 году отметила свой 55-летний юбилей и остается популярной и сегодня. Именно поэтому Управление молодежной политики считает важным поддерживать движение КВН и помогать командам Челябинской области расти и развиваться», – отметил заместитель министра образования и науки региона Вадим Бобровский.

Напомним, в минувшие выходные в Сочи завершился XXVIII Международный фестиваль команд КВН, по итогам которого две команды Челябинской области прошли в Премьер-лигу КВН – это «Девичья сборная ЮУрГУ» и «Театр Уральского Зрителя».