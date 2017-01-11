В 2017 года сдать нормативы ГТО сможет каждый житель Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В России и, в частности, в Челябинской области стартовал третий этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – отныне сдать нормативы и проверить себя смогут все жители региона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минспорта.

Так, показать свою физическую подготовку в рамках ГТО могут не только школьники и студенты, но и работники различных структур и ведомств, а также пенсионеры до 70 лет. Для сдачи нормативов требуется получить разрешение у врача, а затем зарегистрироваться на официальном сайте социального проекта – gto.ru.

Комплекс состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными группами населения от 6 до 70 лет и старше и нормативов по трем уровням трудности, соответствующих золотому, серебряному и бронзовому знакам. Для получения знака отличия необходимо выполнить минимум восемь нормативов.

Добавим, что на сегодняшний день на официальном сайте комплекса ГТО зарегистрировано более 102 тыс. южноуральцев. Из них почти 16,5 тыс. уже приступили к выполнению нормативов. Почти 5 тыс. жителей области получили знаки отличия.