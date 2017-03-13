Усиление ветра, снег и гололедицу обещают синоптики в Челябинской области 13-14 марта

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Усиление ветра до 15 метров в секунду, снег и гололедицу прогнозируют синоптики в ближайшие сутки в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Предстоящей ночью в регионе будет минус 6-11, в низинах – 12-17 градусов, местами пройдет небольшой снег. Днем во вторник ожидается от минус двух до плюс трех, в пониженных частях рельефа – до минус шести, на западе – умеренный снег, утром по всей области слабая изморозь, на дорогах – гололедица, ветер западный с переходом на северо-восточный, ночью порывы до 15, днем – до 12 метров в секунду.

В последующие сутки, как следует из предварительного прогноза, в ночные часы будет минус 10-15, в горах и низинах – до 20, днем – без существенных по сравнению со вторником температурных колебаний, ветер сменит направление на юго-восточный, его скорость составит 3-8 метров в секунду.