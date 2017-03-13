Пн, 13.03.2017, 16:26 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 13 марта 2017 года, 14:13

Усиление ветра, снег и гололедицу обещают синоптики в Челябинской области 13-14 марта


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Усиление ветра до 15 метров в секунду, снег и гололедицу прогнозируют синоптики в ближайшие сутки в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Предстоящей ночью в регионе будет минус 6-11, в низинах – 12-17 градусов, местами пройдет небольшой снег. Днем во вторник ожидается от минус двух до плюс трех, в пониженных частях рельефа – до минус шести, на западе – умеренный снег, утром по всей области слабая изморозь, на дорогах – гололедица, ветер западный с переходом на северо-восточный, ночью порывы до 15, днем – до 12 метров в секунду.

В последующие сутки, как следует из предварительного прогноза, в ночные часы будет минус 10-15, в горах и низинах – до 20, днем – без существенных по сравнению со вторником температурных колебаний, ветер сменит направление на юго-восточный, его скорость составит 3-8 метров в секунду.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: прогноз погоды, погода в челябинской области, новости челябинска
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 581
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 16:25
ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, если в квартире разбился ртутный градусник
сегодня, 16:12
Полиция Челябинска задержала серийного угонщика и автовора
сегодня, 16:08
Уроженцы Узбекистана, сжегшие кислотой лицо челябинке, выступили с последним словом
сегодня, 15:25
В Челябинске начался суд над серийным насильником и педофилом с ЧТЗ
сегодня, 15:18
Экотехнологии «Карабашмеди» оценили на Всероссийском конкурсе
сегодня, 15:06
Пылесосить улицы Челябинска начнут со второй половины апреля
сегодня, 14:53
В Миассе пенсионер отдал мошенникам 70 тыс. рублей по схеме «ваш внук попал в беду»
сегодня, 14:45
18+ Трех убийц осудят за расправу с изощренными пытками над сожителями в Челябинске
сегодня, 13:57
Единый проездной билет в Челябинске готов на 80%
сегодня, 13:37
Облсуд отменил приговор магнитогорцу, задушившему собутыльника при самообороне
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

Подписка на новости
Прислать новость