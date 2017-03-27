ВНИМАНИЕ. Усиление ветра и снегопады обещают синоптики на текущей неделе в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Усиление ветра до 16-20 метров в секунду, снег и метели прогнозируют синоптики в Челябинской области на текущей неделе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Начавшаяся неделя принесет частые осадки в виде снега и мокрого снега. При движении циклона 29-30 марта снегопады на Урале могут быть интенсивными. Во второй половине недели, включая предстоящие выходные дни, подморозит, отрицательная температура ожидается даже в дневные часы», – говорится в сообщении Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как следует из трехдневного прогноза, в Челябинской области во вторник и среду отдельные порывы юго-западного – южного ветра будут достигать 16-17, в четверг – 20 метров в секунду. Завтра, 28 марта, в регионе местами пройдут небольшие осадки, в западных территориях – умеренные, 29 и 30 марта снегопады ожидаются уже в большинстве районов, возможны метели.

Предстоящей ночью будет минус два-семь, при прояснении – до 12, днем во вторник – от минус одного до плюс четырех градусов.