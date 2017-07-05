ВНИМАНИЕ. Усиление ветра до 26 м/с при грозах прогнозируется на Урале

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Урале, в том числе в Челябинской области, ночью и днем в четверг, 6 июля прогнозируется шквалистое усиление ветра и грозы, атмосферное давление будет падать, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на синоптиков.

«Грозы, сильные дожди, крупный град, шквалистое усиление ветра 21-26 м/с ожидаются на западе Челябинской области, местами в Пермском крае и на западе Свердловской области», – говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

В связи с неблагоприятным прогнозом южноуральское МЧС распространило предупреждение: повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах энергетики, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличением количества ДТП.

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий.

Добавим, температура воздуха в Челябинской области будет сегодня ночью 9-14, на юге – до 17 градусов, днем в четверг столбики термометров поднимутся до 20-25 градусов, в горах – максимум до 22.